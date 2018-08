Um homem de 26 anos foi detido na Madeira por suspeitas da prática do crime de contrafação de moeda, tendo na sua posse diversas notas de cinco e dez euros, além de outro material, informou hoje a Polícia Judiciária.

De acordo com a nota divulgada, a detenção foi efetuada pelo Departamento de Investigação Criminal do Funchal, em colaboração com a Polícia de Segurança Pública.

Além das notas contrafeitas, a polícia apreendeu diferente material utilizado na confeção de moedas, nomeadamente verniz, um computador e uma impressora.

Depois de ouvido em primeiro interrogatório pelas autoridades judiciais na Madeira, o homem residente no concelho de Santa Cruz, contíguo a leste do Funchal, ficou sujeito a apresentações bissemanais.