Duas adolescentes, de 12 e 14 anos, foram vítimas de abuso sexual e de roubo, depois de terem sido abordadas na rua por dois jovens de 18 e 20 anos.

Os crimes ocorreram na zona da Moita, distrito de Setúbal, em abril passado, e os dois homens foram entretanto localizados e detidos pela Polícia Judiciária, por suspeita de abuso sexual de crianças e furto qualificado.

"A investigação realizada permitiu apurar que os detidos, em abril do corrente ano, abusaram sexualmente de duas crianças do sexo oposto, com 12 e 14 anos de idade, a quem aliciaram na via pública, deslocando-se para casa de um deles e induzindo-as ao consumo excessivo de álcool, para mais facilmente lograrem os seus intentos. Aproveitando um momento de inconsciência das vítimas, com a própria chave, deslocaram-se à residência de uma delas, de onde furtaram um televisor e uma máquina fotográfica", explica a PJ em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

Os detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.