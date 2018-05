Coimbra está a ficar toda pichada

Murais e frases com mensagens políticas, muitas vezes associadas a lutas estudantis, fazem quase parte da identidade do centro histórico, mas, nos últimos anos, tem-se assistido a uma proliferação de mensagens e rabiscos que já afetam o criptopórtico romano, a Sé Velha e a Igreja de São Salvador, uma das mais antigas da cidade. O caso mais evidente do descontrolo acaba por ser esta igreja do início do século XII, onde estão desenhadas caveiras nas portas e inscritas várias frases. O presidente da autarquia pede um reforço da atuação das autoridades e não descarta a possibilidade de videovigilância na Alta para combater um problema que estima custar à autarquia 500 mil euros por ano. Nos últimos cinco anos, a PSP identificou sete indivíduos suspeitos de picharem ou grafitarem paredes em Coimbra.