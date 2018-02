A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal anunciou esta quarta-feira a detenção de duas pessoas por suspeita de crimes de acesso ilegítimo, burla informática, branqueamento e tráfico de estupefacientes, tendo sido constituídos cinco arguidos e congeladas contas bancárias de 400 mil euros.

Os detidos, um homem e uma mulher, de 37 e 27 anos, respetivamente, foram detidos durante uma operação da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

No decurso da investigação veio a ser desmantelada uma célula de um grupo organizado internacional, instalada em território nacional desde julho do ano transato, que, de forma continuada, numa atuação conhecida por ‘phishing’, se vinha apoderando de quantias monetárias de terceiros, com posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos”, refere a PJ em comunicado.