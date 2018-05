Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas na sequência de um atropelamento na Estrada Nacional 365 (EN365) em Moitas Venda, Alcanena, esta manhã, disse hoje à Lusa fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

De acordo com a mesma fonte, as vítimas são peregrinos que seguiam na EN365 em Moitas Venda, concelho de Alcanena, quando "cerca das 05:30" foram alvo de um atropelamento.

Deste acidente, adiantou a mesma fonte, resultou um morto, "um ferido grave e quatro feridos leves", adiantou.

O condutor do veículo ligeiro que atropelou as cinco pessoas fugiu do local, disse à Lusa uma fonte da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, cerca das 08:00 a Estrada Nacional 365 encontrava-se fechada ao trânsito nos dois sentidos, na sequência do acidente que ocorreu cerca das 05:30.

As vítimas seguiam em direção a Fátima, disse a mesma fonte, adiantando que os cinco feridos, um grave e quatro ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Santarém e para o Hospital de Leiria.