O número de casas fortemente afetadas pelo incêndio que afetou Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos subiu para 90, disse, ao final do dia, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande.

O incêndio que deflagrou há uma semana, em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos.

O fogo atingiu também os concelhos de Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, e chegou aos distritos de Castelo Branco, através da Sertã, e de Coimbra, pela Pampilhosa da Serra, mas foi dado como dominado na quarta-feira à tarde.

Noventa casas de habitação e 26 empresas, que representam 273 postos de trabalho, foram afetadas pelo incêndio que começou no dia 17 em Pedrógão Grande, disse à agência Lusa o presidente daquele município, Valdemar Alves.

Hoje, ao final da manhã, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, tinha falado em 63 habitações "profundamente afetadas" na sequência do incêndio e 25 unidades empresariais, com base em dados recolhidos até sexta-feira à noite.

Em declarações à agência Lusa, o autarca de Pedrógão Grande referiu que, com a nova atualização da informação recolhida nos levantamentos no terreno, passam a ser 90 casas e 26 empresas afetadas, sendo que "o número poderá aumentar".

Agora estamos no terreno e vamos continuar" o levantamento, afirmou.

Segundo Valdemar Alves, esta é uma "altura para se repensar a floresta".

A floresta não deve estar tão sobrecarregada, como estava, de eucaliptos", notou, sublinhando que, para além de eucaliptos e pinheiros bravos, tem também surgido a acácia, uma espécie invasora - "uma nova praga que anda por aí".

Para o presidente da Câmara, com um novo tipo de floresta, onde também deve estar presente o regresso à exploração agrícola, pode surgir "uma nova economia".

O mais difícil é levantar a moral" e não tanto as casas, sublinhou, mostrando-se confiante em relação o auxílio financeiro aos municípios.

O incêndio que teve início no concelho de Góis, no distrito de Coimbra, atingiu também Arganil e Pampilhosa da Serra, sem fazer vítimas mortais. Ficou dominado na manhã de quinta-feira.