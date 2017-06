Mais de 1.600 homens, apoiados por 495 veículos e 15 meios aéreos combatiam pelas 12:00 de hoje cinco grandes incêndios que lavravam nos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, segundo dados da Proteção Civil.

De acordo com a informação divulgada na página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), as chamas que deflagraram às 14:43 de sábado em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, mobilizavam ao meio-dia 690 operacionais, 216 veículos e quatro meios aéreos.

O número de pessoas que morreram naquele incêndio florestal aumentou para 62, disse hoje o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes.

No distrito de Coimbra, 377 homens, apoiados por 113 veículos e seis meios aéreos, combatem o fogo que deflagrou sábado às 14:52 numa zona de floresta na freguesia de Álvares, concelho de Góis.

Ainda naquele distrito, as chamas que lavram no concelho de Penela, freguesia de Espinhal, estão a mobilizar 163 homens, 49 veículos de um meio aéreo.

Cento e oitenta e seis homens, 57 veículos e três meios aéreos estão a combater o fogo que deflagrou no sábado, às 18:09, numa zona de mato da freguesia de Orvalhos, concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco.

Apesar de já estar em fase de resolução, o incêndio que deflagrou no sábado às 20:09 numa zona de floresta em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, ainda está a mobilizar no terreno 216 homens, 60 veículos e um meio aéreo.

A ANPC considera incêndios em resolução aqueles que já não apresentam perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

Góis: fogo "permanece ativo"

O incêndio que deflagrou no sábado, no concelho de Góis, distrito de Coimbra, "permance ativo" e a área "continua a arder com muita intensidade", disse à agência Lusa a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Paulo Santos, oficial de Operações e Emergência, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, acrescentou que o incêndio está em curso "há 23 horas e 20 minutos" e mobiliza "387 operacionais, 112 veículos e seis meios aéreos".

Depois do fogo florestal que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria - e que provocou pelo menos 62 mortes, segundo as últimas atualizações -, "este é o incêndio que mais meios mobiliza", referiu.