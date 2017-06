O SIRESP, Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança em Portugal, que está no centro da polémica após a tragédia de Pedrógão Grande, falha em várias zonas do país, inclusive em Lisboa, alertou Paulo Rodrigues, nesta quarta-feira, na TVI24.

Para Paulo Rodrigues, "o SIRESP tem muitas falhas ao ponto de criar condicionalismos nas comunicações para a resolução de ocorrências".

Ocorrências que podem ser catastróficas, até mesmo no aeroporto Humberto Delgado, onde também foram detetadas falhas.

Até hoje não tivemos nenhum problema no aeroporto, mas no dia em que acontecer vamos repetir esta situação, lamentar, fazer um conjunto de inquéritos… Não é preciso fazer inquéritos. Perguntem aos polícias que estão no aeroporto, que trabalham no MEO Arena, que estão no Colombo, onde falha o SIRESP. Não é preciso fazer nenhum estudo, os problemas estão identificados", avisou o responsável, lembrando que o aeroporto "devia ser o local onde existe a garantia de que nada falha".