Um homem de 55 anos sofreu, esta quarta-feira, uma paragem cardiorrespiratória num ginásio de Sintra. A informação foi confirmada à TVI por fonte do INEM e dos Bombeiros Voluntários de Sintra. De acordo com o INEM, o alerta foi dado às 16:28.

O homem estaria a conversar com funcionários do ginásio quando se sentiu mal e foi de imediato socorrido. Elementos do estabelecimento encetaram manobras de suporte básico de vida, que mantiveram até chegada dos bombeiros.

À nossa chegada, procedemos à desfibrilação e, à chegada da VMER, foi levado a cabo suporte avançado de vida. Graças a esta cadeia, o homem foi conduzido com vida ao hospital", adiantou fonte dos bombeiros à TVI.

No local, esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Cascais e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Sintra, equipada com desfibrilador.