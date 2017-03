A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna disse hoje que a reposição temporária do controlo de fronteiras é “uma medida complementar de reforço da segurança”, sendo usual quando o papa visita outros Estados-membros da União Europeia.

A reposição de fronteiras é uma medida adicional de suporte a todas as outras medidas (…).É uma medida complementar de reforço da segurança”, disse aos jornalistas Helena Fazenda, no final da reunião do Conselho Superior de Segurança Interna (CSSI).

A secretária-geral do Sistema de Segurança Interna adiantou a reposição de controlo de fronteiras é uma medida “usual nos Estados-membros da União Europeia sempre” que o Papa realiza uma visita, como foi o caso da Polónia e Malta.

O Conselho de Ministros aprovou hoje a reposição temporária do controlo de fronteiras, entre as 00:00 de 10 de maio e as 00:00 de 14 de maio, durante a visita do papa Francisco a Fátima.

No final da reunião do CSSI, a secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Isabel Oneto, disse que esta decisão tem como objetivo “fazer um maior controlo da entrada de cidadãos no país por questões de segurança”,

Segundo Isabel Oneto, esse controlo “não será total”, mas sim “adequado ao que se afigurar necessário no momento pelas forças e serviços de segurança”.

Portugal já tinha encerrado temporariamente as fronteiras durante a cimeira da NATO, realizada em Lisboa em 2010, e o Euro 2004.

Sobre a operação de segurança para a visita do papa Francisco, Helena fazenda disse ainda que “a articulação entre as forças e serviços de segurança é muito real e concreta” e que a avaliação da ameaça é revista “sempre que entendido por conveniente”, sendo “a dinâmica própria de uma visita desta natureza”.

O papa Francisco estará em Fátima entre os dias 12 e 13 de maio para as comemorações do centenário das aparições, obrigando a um reforço das medidas de segurança.