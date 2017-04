A circulação automóvel na cidade de Fátima nos dias 12 e 13 de maio, por ocasião da peregrinação do Papa Francisco ao Santuário, vai estar apenas autorizada a veículos de emergência e credenciados, informou esta quinta-feira a junta de freguesia.

Segundo a página na Internet da junta, que apresenta um conjunto de informações úteis sobre a Operação Fátima 2017, “não há circulação automóvel (ligeiros e pesados)” na avenida D. José Alves Correia da Silva e em todas as ruas entre as avenidas Beato Nuno e Papa João XXIII” das 09:00 de dia 12 até às 18:00 de dia 13, sendo que nestes duas últimas avenidas pode circular-se “com todas as condicionantes que houver”.

"As únicas viaturas autorizadas a circular são os veículos de emergência e credenciados”, refere a autarquia, esclarecendo que “as viaturas são credenciadas pelo Santuário de Fátima (entidades protocolares e serviços do santuário) e pelo município de Ourém com a concordância e aval da GNR”.

A Junta de Freguesia de Fátima sublinha que os dísticos adquiridos na Associação Empresarial Ourém/Fátima (ACISO) não servem para a peregrinação internacional aniversária de maio.

“Aconselha-se os estabelecimentos a abastecerem-se nos dias anteriores ao dia 11 de maio devido à proibição do trânsito circular nos dias 12 e 13”, lê-se ainda no ‘site’ da junta, sendo que o horário para abastecimento de produtos frescos (padaria e pastelaria) decorre entre as 04:00 e as 07:00 de dia 13, mas apenas “a viaturas e motoristas devidamente credenciados”.

Quanto ao estacionamento, a junta adianta que “os parques 12, 13 e 14” vão estar abertos a partir das 10:00 do dia 11 de maio, exclusivamente para autocarros, e relembra a criação de 20 bolsas de estacionamento (com capacidade para cerca de 18 mil viaturas ligeiras) nas imediações de Fátima que “terão disponíveis ‘transfers’ para fazer o transporte dos passageiros para a Cova da Iria, a título gratuito, bem como o seu regresso”.

Este ‘transfer’ começa às 14:00 de dia 11, não estando ainda definida a hora em que termina no dia 14, e tem como pontos de largada e tomada de passageiros a rotunda Santo Agostinho (a norte do santuário) e a rotunda Santo António (a sul).

A junta recomenda às pessoas que trabalham na Cova da Iria a utilizarem as bolsas de estacionamento e respetivo ‘transfer’, e esclarece que parte do parque 12 é destinada “a pessoas de mobilidade reduzida que tenham os veículos devidamente sinalizados”.

"Não é permitido campismo nas imediações do santuário, nem nos parques destinados a estacionamento de autocarros”, recorda ainda a junta, esclarecendo que “o campismo será permitido num terreno atrás do Pingo Doce (sul) e no estádio João Paulo II que terá instalações sanitárias, água, luz e segurança”.

Já as autocaravanas “ficarão no parque 4 e em bolsas de estacionamento indicadas para esse efeito”, anuncia a junta.

Nas informações úteis sobre a Operação Fátima 2017, a junta acrescenta que “os peregrinos que se desloquem a Fátima em grupo devem comunicar à GNR o dia da chegada e o trajeto para lhes ser prestado todo o apoio necessário”.