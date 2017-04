Duas empresas artesanais do Alentejo “uniram” os seus saberes e criaram um presente especial para o Papa Francisco, um capote típico da região com aplicações de bordado em ponto de Arraiolos. A prenda, concebida a “quatro mãos” pelas empresárias Delfina Marques e Maria Hortense Canelas, vai “viajar” até ao Vaticano para, no dia 19 deste mês, ser entregue ao Papa, antes da sua deslocação a Fátima, em maio. O casaco tem “assinatura” da empresa de Delfina, que reinventou o capote alentejano, substituindo o tradicional burel por materiais mais leves. De corte longo, quase até aos pés, para Francisco é feita em lã de Merino, com a gola em branco e o corpo em bege, com um forro de cetim da mesma cor. À frente e atrás, o capote ostenta motivos bordados em tela com ponto de Arraiolos, da autoria da Fábrica de Tapetes Hortense