A GNR de Setúbal, através do Núcleo de Investigação Criminal de Palmela, deteve na terça-feira um homem de 49 anos, na Quinta do Anjo, Palmela, por suspeita de roubos e burlas a idosos, anunciou aquela autoridade.

Segundo uma nota de imprensa divulgada pela GNR, o suspeito recolhia "informação sobre os familiares das vítimas, locais de trabalho e residências" e, seguidamente, "encenava uma história, informando a vítima de que vinha da parte de um familiar direto no sentido de lhe entregar uma encomenda nos CTT, sendo necessário efetuar um pagamento para o efeito, cobrando avultadas quantias monetárias".

"Uma vez conquistada a confiança dos idosos, oferecia-se para os transportar no interior do seu veículo, levando-os às caixas de multibanco mais perto ou até às suas próprias residências para ali se apoderarem de toda a quantia monetária possível, chegando inclusive a recorrer à violência física para concretizar as suas intenções", acrescenta o mesmo comunicado.

O homem, que atuava na Quinta do Conde, em Palmela e em Almada, foi detido no âmbito de uma investigação que decorreu durante três meses, na qual foi apreendido um veículo ligeiro usado na prática dos crimes, bem como "diversa documentação".

O arguido já foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo ficado sujeito "às medidas de coação de apresentações trissemanais em posto policial, proibição de contactar com as vítimas e proibição de frequentar as zonas onde praticou os crimes", finaliza a GNR.