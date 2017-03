A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, quer que a acusação a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, esteja fechada a 17 de março.

De acordo com o jornal Sol, a pressão em concluir a acusação está a causar tensão no Ministério Público, já que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) pode ter de abdicar de várias linhas de investigação. José Dirceu, o braço-direito de Lula da Silva, pode não ser constituído arguido, escreve o semanário, por falta de tempo para fechar a investigação. Isto apesar dos fortes indícios de que José Dirceu recebeu 1,2 milhões de euros do Grupo Espírito Santo. Apesar de ter já traçado todo o circuito do dinheiro que terá ido parar a José Dirceu, o Ministério Público português não deverá avançar nessa frente, uma vez que o político brasileiro teria de ser ouvido por carta rogatória, cuja resposta nunca chegaria dentro do prazo.

Também o Expresso escreve este sábado que Rosário Teixeira, o procurador que lidera a investigação, não pediu novo adiamento do prazo para apresentar o despacho final. O semanário diz que Joana Marques Vidal deu instruções precisas para a acusação estar dentro de duas semanas depois dos desenvolvimentos do processo. Além da constituição de dois novos arguidos de peso, Zeinal Brava e Henrique Granadeiro, ex-líderes do Grupo PT, estão também em causa as revelações dos depoimentos de Ricardo Salgado e Helder Bataglia, razão pela qual a procuradora-geral da República revelou na sexta-feira a abertura de um processo de inquérito por eventual violação do segredo de justiça.

Dois anos após o início do inquérito, que a 20 de novembro de 2014 produziu as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público continua sem que exista acusação ou arquivamento, estando prevista uma decisão do DCIAP para 17 de março.

A Operação Marquês conta atualmente com 23 arguidos, incluindo o ex-ministro socialista Armando Vara, a ex-mulher de Sócrates, Sofia Fava, Joaquim Barroca, do grupo Lena, o ex-responsável da farmacêutica Octapharma Lalanda e Castro e Diogo Gaspar Ferreira, responsável da empresa gestora do empreendimento Vale do Lobo (Algarve).

José Sócrates, que esteve preso preventivamente mais de nove meses, está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

De acordo com o Expresso, José Paulo Pinto Bernardo de Sousa, primo de José Sócrates, deverá ser o 24º arguido deste processo, aguardando-se que Angola responda a uma carta rogatória enviada pelas autoridades portuguesas.