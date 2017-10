O Conselho Superior da Magistratura determinou a instauração de um inquérito ao juiz Neto de Moura, autor do polémico acordão da Relação do Porto que minimiza a violência doméstica contra uma mulher com o facto de ela ser adúltera.

Numa nova nota enviada às redações, esta quarta-feira, o Conselho informa que foi determinada a instauração de um inquérito para permitir que o assunto vá a Conselho Plenário.

Relativamente às questões suscitadas pelo Acórdão do Tribunal da Relação do Porto proferido num caso de violência doméstica, a que se refere a Nota do CSM à Comunicação Social, de 23 de Outubro de 2017, informa-se que, para permitir deliberação sobre o assunto em próximo Conselho Plenário, foi determinada a instauração de inquérito, por despacho hoje proferido pelo Vice-presidente do Conselho", escreve o Conselho

Na segunda-feira, o Conselho Superior da Magistratura disse que "não intervém nem pode intervir em questões jurisdicionais", sublinhando que os "tribunais são independentes e os juízes nas suas decisões apenas devem obediência à Constituição e à lei. O Conselho frisou que cabe ao Conselho Plenário pronunciar-se sobre essa matéria.

Nesse mesmo comunicado, o Conselho frisou que "nem todas as proclamações arcaicas, inadequadas ou infelizes das sentenças assumem relevância disciplinar".

No acórdão, revelado no fim de semana pelo Jornal de Notícias, é invocada a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até civilizações que punem o adultério com pena de morte, para justificar a violência cometida contra a mulher em causa por parte do marido e do amante.

No acórdão, podem ler-se frases como: "O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte".

O texto tem causado polémica e coleccionado críticas.