O maior evento de Natal em Portugal, o Wonderland Lisboa, está de volta à capital já esta sexta-feira. Depois do sucesso do ano passado, em que atraiu mais de 500 mil visitantes, o Natal encantado volta a invadir o Parque Eduardo VII, a partir de 1 de dezembro, proporcionando durante um mês um ambiente natalício e festivo para toda a família.

Pista de gelo ecológica, roda gigante, árvore de Natal, Aldeia do Pai Natal, carrosséis, música, entretenimento, animação e cultura infantil são alguns dos principais atrativos deste espaço com entrada gratuita, que este ano apresenta várias novidades em relação à primeira edição do ano passado.

Com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o Wonderland Lisboa 2017 é uma iniciativa da TVI em conjunto com a agência de ativação de marcas NIU, que nesta 2ª edição pretende surpreender com mais oferta e mais espaço.

Bruno Jorge, diretor de marketing da TVI, revela que "o recinto cresce para o dobro da dimensão" e com ele aumentam as animações e as diversões. "Há uma amplificação muito grande do mercado de Natal, com 72 expositores, mais o espaço dedicado à restauração", acrescenta.

Lista de presentes: o que pode encontrar no mercado de Natal

A oferta comercial no Wonderland Lisboa 2017 duplica em relação ao ano passado e o objetivo é ver todos os visitantes, sejam eles portugueses ou estrangeiros, a apreciar a gastronomia e os produtos que dão a conhecer Portugal de norte a sul.

Ao longo das laterais do Parque Eduardo VII encontra barraquinhas de madeira, onde pode encontrar todo o tipo de produtos e fazer as compras de Natal. Do artesanato português, que faz já parte da imagem de marca do Wonderland, aos produtos regionais, à doçaria tradicional e às bebidas, as opções são várias.

Mas o mercado oferece também outro tipo de artigos, onde a roupa e os acessórios não são esquecidos. Designers que ditam a moda atual apresentam as suas peças em vários expositores.

Opções para todos os gostos no “sapatinho” da gastronomia

Os sabores de Portugal estão em destaque no Wonderland Lisboa. Nesta festa de Natal, pode provar o país de norte a sul.

Para os mais gulosos, o mercado de Natal tem como sempre churros com chocolate, farturas, algodão doce, waffles, chocolate quente e outras propostas para todos os gostos e carteiras.

Para os adeptos da comida rápida, há em toda a zona do recinto foodtrucks com vários tipos de alimentos: desde hambúrgueres a pizzas, passando por kebabs, crepes, cachorros quentes e sanduíches.

Os que procuram refeições mais completas têm à sua disposição espaços que servem pratos mais tradicionais. Há também estabelecimentos de alimentação saudável.

Diversão: tudo o que pode ver e fazer, seja miúdo ou graúdo

O Wonderland Lisboa tem vários divertimentos à disposição dos visitantes, alguns dos quais poderão ter um custo associado de bilheteira.

A maior feira de Natal do país dispõe de uma pista de gelo ecológica, onde pode patinar e fazer piruetas gratuitamente, mediante o cumprimento de regras de segurança expostas à entrada. A pista, que este ano duplica de tamanho, ocupa uma área de mais de 800 metros quadrados e dispõe de uma capacidade para 120 pessoas em simultâneo, mas a característica mais importante desta atração é ser amiga do ambiente.

O diretor de Marketing da TVI sublinha que a grande festa de Natal não esquece algumas questões que estão no centro da atualidade. Bruno Jorge alerta para a poupança de água, dando o exemplo no próprio recinto. O facto de a pista de gelo ser ecológica permite uma grande poupança não só do precioso líquido, como de energia.

O mesmo responsável revela que o Wonderland Lisboa conta este ano com uma árvore de Natal que não passa despercebida, com 18 metros de altura, e está localizada bem no cimo do recinto, proporcionando um lugar ideal para tirar fotografias com amigos e familiares.

A roda gigante está pronta a surpreender crianças e adultos e a oferecer uma deslumbrante vista sobre a cidade de Lisboa. A estrutura, de 27 metros de altura, consegue transportar até 700 pessoas por hora e tem um custo associado que pode variar entre os 2,5 e os 3 euros por pessoa.

Os carrosséis continuam a ter lugar no Wonderland, mas este ano há dois especificamente parisienses, aponta o diretor de Marketing da TVI. Há também uma mini roda com 30 lugares e cadeirinhas voadoras com 12 lugares. Estas atividades têm um custo associado de 2,5 euros por pessoa.

Como não poderia deixar de ser, a aventura pelo mundo do Natal não fica completa sem uma visita pela Aldeia do Pai Natal, uma estrutura de 6 por 15 metros, composta pela própria casa do Pai Natal onde o anfitrião interage com as crianças. A aldeia da brincadeira e a floresta encantada são também espaços nesta zona de acesso gratuito mediante o cumprimento das regras expostas à entrada.

As crianças têm ainda um outro espaço exclusivo - o Wonderland Kids - onde podem ouvir uma história, pintar, brincar e divertir-se com a segurança devida. Ao Wonderland Kids foi adicionado um berçário “para maior comodidade das famílias”, refere Bruno Jorge.

Música e entretenimento no Palco TVI

Para os mais crescidos, o Palco TVI, onde são esperadas várias horas de música e entretenimento, garante este ano maior animação cultural, revela o diretor de Marketing da TVI.

E à semelhança do que aconteceu na edição de 2016, a estação de televisão "muda-se" para o Wonderland, com transmissões a partir do recinto. Reportagens, programas e animações com caras bem conhecidas da TVI fazem parte da oferta garantida, sublinha Bruno Jorge, a começar já pela inauguração esta sexta-feira. O programa “Você na TV”, apresentado por Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira, assinala a abertura ao público do Wonderland, com Olívia Ortiz em direto pela manhã a partir do Parque Eduardo VII.

No domingo, dia 3 de dezembro, os principais blocos informativos da TVI serão, também, assegurados a partir do Wonderland Lisboa. O “Jornal da Uma” e o “Jornal das 8” chegarão até aos portugueses também a partir do Parque Eduardo VII. A festa popular vai fazer-se no domingo à tarde com uma emissão de cerca de seis horas do programa “Somos Portugal” também em direto do recinto.

A Comercial, a M80 e a Cidade, estações de rádio do grupo Media Capital Rádios, também assinalarão o Wonderland e marcarão presença no recinto, durante o mês de dezembro.

Veja a planta do recinto e fique a par dos locais a visitar

Horário e data de funcionamento:

De 1 dezembro 2017 a 1 janeiro 2018

Segunda a quinta-feira - 14:00 às 22:00

Sexta-feira - 14:00 às 00:00

Sábados e Feriados - 10:00 às 00:00

Domingos - 10:00 às 22:00

Dias 24 e 31 de dezembro - 10:00 às 16:00

Dias 25 de dezembro e 1 de janeiro - 16:00 às 22:00