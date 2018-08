A PSP, através da 4ª Divisão Policial, levou a cabo no domingo uma operação "direcionada para um evento de música eletrónica que decorreu na Tapada da Ajuda, freguesia da Ajuda, em Lisboa, sendo que da mesma resultou a detenção de 24 indivíduos, entre homens e mulheres com idades compreendidas entre 19 e os 59 anos, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefaciente".

Em comunicado, a PSP refere que "na operação foram apreendidas 490 doses individuais de estupefaciente de diferentes tipos, entre elas: cocaína – 23 doses; ecstasy – 208 doses; haxixe – 195 doses; metanfetaminas e enfetaminas – 55 doses e liamba – 9 doses".

Foram ainda levantados três Autos de notícia por contraordenação, também eles relacionados com posse de produto estupefaciente", refere o comunicado.

Segundo a PSP, "dos detidos, 23 foram notificados para comparência em Tribunal, e um recolheu aos quartos de detenção do COMETLIS e será presente no Tribunal da Comarca de Lisboa durante o dia

de hoje para primeiro interrogatório judicial".