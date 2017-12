Um homem com 53 anos foi encontrado sem vida, neste domingo, na Avenida de Paiva Couceiro, a cerca de 100 metros da Ponte de D. Maria Pia, no Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto e da Polícia Marítima.

O alerta para a ocorrência foi dado ao início da tarde, pelas 14:15. O homem é de nacionalidade portuguesa.

No local esteve uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica e elementos dos Sapadores e da Polícia Marítima.

A causa da morte é ainda desconhecida.