Com muitos portugueses a correrem o país nas estradas portuguesas, a GNR todos os anos leva a cabo a operação Natal Tranquilo que, este ano, tem como balanço mais acidentes, mas menos mortos a lamentar. É certo que esta segunda-feira, 26 de dezembro, é dia de regresso para muitas pessoas, mas o balanço da operação de fiscalização de trânsito, entre sexta-feira e domingo, já foi divulgado.

Ao todo, contabilizam-se 587 acidentes e um mort: mais desastres do que no ano passado mas menos vítimas mortais, segundo os dados provisórios patentes no site da Guarda Nacional Republicana.

Este ano, e na área de ação da GNR, foram ainda registados seis feridos graves e 243 ligeiros.

No ano passado, nos mesmos três dias, a GNR tinha registado 460 acidentes rodoviários, sete mortos, 15 feridos com gravidade e 136 feridos ligeiros.

Contas feitas, este ano houve mais 127 acidentes do que em 2015, menos seis mortos, menos nove feridos graves e mais 107 feridos ligeiros.

O acidente com a vítima mortal ocorreu no sábado, no distrito do Porto. O dia com mais acidentes foi sexta-feira, num total de 283.