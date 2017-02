Um homem com cerca de 50 anos morreu esta quarta-feira alegadamente depois de ter caído num buraco em Lousadela, no concelho de Vila Nova de Paiva, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, cerca das 10:00 "houve um alerta para um indivíduo que possivelmente estaria soterrado", na Rua Principal daquela localidade da freguesia de Queiriga.

Chegados ao local, os meios dos bombeiros, da VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Viseu e da GNR constataram que o indivíduo terá caído num buraco com cerca de 1,20/1,50 metros e já estava cadáver", acrescentou.

A GNR ainda se encontra no local a apurar o que se terá passado, acrescentou.