Um homem com 72 anos morreu esta sexta-feira devido ao capotamento de um trator agrícola no concelho de Seia, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Segundo fonte do CDOS, o acidente ocorreu pelas 20:27 num terreno agrícola junto da povoação de Sameice, no concelho de Seia, distrito da Guarda.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Seia, Vergílio Borges, disse à Lusa que a vítima mortal é o condutor do trator agrícola.

Quando os meios de socorro chegaram ao local encontraram a vítima "debaixo do trator" e já nada puderam fazer para a salvar, tendo o óbito sido declarado no local, segundo a mesma fonte.

Estiveram no local do acidente dez elementos dos Bombeiros Voluntários de Seia e da GNR, apoiados por quatro viaturas.