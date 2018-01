Um homem morreu num acidente de trabalho, esta quinta-feira de manhã, em Cossourado, Barcelos, apurou a TVI24 junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

A vítima, de 54 anos, foi entalada por uma retroescavadora.

A vítima do sexo masculino estava sozinha num estaleiro. Suspeita-se que estava a operar uma retroescavadora. A máquina descaiu quando estava a sair e entalou-o, fazendo compressão no tórax, mas sem o esmagar", afirmou à TVI24 uma fonte do CDOS de Braga.