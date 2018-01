Um homem morreu esta sexta-feira atropelado por um veículo industrial numa pedreira em Marecos, Penafiel, informou fonte da Proteção Civil Municipal.

De acordo com a fonte, o alerta foi dado pelas 10:36 e para o local foram mobilizados seis veículos de socorro, incluindo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Autoridade para as Condições do Trabalho está no local, ainda segundo a Proteção Civil Municipal de Penafiel.