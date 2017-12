Uma mulher morreu na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo ao início da noite deste domingo na marginal da Madalena do Mar, na zona oeste da ilha da Madeira.

Fonte dos bombeiros Voluntários de Ribeira Brava disse à agência Lusa que a vítima mortal foi a condutora do motociclo que circulava naquela artéria do concelho da Ponta do Sol.

No local estiveram elementos daquela corporação, com uma ambulância e três elementos, além da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), referiu a mesma fonte.

A mulher foi transportada para o centro de saúde da localidade, “onde infelizmente veio a falecer”, adiantou.