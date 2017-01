Afinal é mesmo de Ana Lopes o corpo que foi encontrado no carro junto da fronteira entre o Luxemburgo e a França. Segundo apurou a TVI está confirmado que o corpo era da jovem portuguesa desaparecida desde a madrugada de segunda-feira.

Segundo conseguiu ainda apurar a TVI, o principal suspeito é o ex-companheiro de Ana Lopes, pai do seu filho. O homem que também tem nacional luxemburguesa - os dois estavam há vários anos no país - já terá sido interrogado pelas autoridades.

A TVI sabe que a relação, entre ambos, foi sempre conturbada e cheia de ameaças e que, inclusive, a vítima teria medo do ex-companheiro, praticamente, desde o início da relação. Há seis meses que não se relacionavam.

Ontem tinha sido encontrado, ao pé da casa de Ana Lopes, um saco da McDonald's com comida. Uma refeição a vítima terá ido comprar para a irmã. Havia sangue num muro e num carro que se encontrava parado ao pé do saco com a comida que nunca chegou ao destino.

Segundo se induz, Ana Lopes terá sido transportada até junto da fronteira no seu carro porque é nele que é encontrado o corpo, parcialmente carbonizado.