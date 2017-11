Há mais um caso de agressão a um agente da PSP, este registado este sábado. A TVI confirmou que, pelas 17:30, na Esquadra do Montijo, Comando de Setúbal, um polícia foi agredido, quando tentava salvaguardar a integridade física de uma senhora que se refugiou naquele local, para se livrar das agressões do filho e pedir socorro.

"O indíviduo exigia dinheiro para a droga e tentava manietar a mãe" quando o chefe Carlos Meireles, que estava sozinho na esquadra, interveio, explicou à TVI o sindicato da PSP.

O polícia foi alvo de um murro na face, por parte do filho daquela mulher. O agente ficou a sagrar, conforme demonstram as fotografias associadas a este artigo.

Fonte: PSP

Ainda ontem, sexta-feira, a TVI teve acesso a um vídeo de uma agressão a um agente da PSP, no Jardim do Alto de Santa Catarina. As imagens foram registadas há cerca de um mês, mas só agora foram conhecidas.