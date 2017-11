O tempo seco vai continuar pelo menos até à próxima quarta-feira, altura em que poderá haver precipitação, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Vai continuar uma situação de tempo seco, com céu pouco nublado ou limpo. Poderá haver em alguns locais algumas neblinas e nevoeiros, o vento soprará fraco e as temperaturas mínimas são relativamente baixas, sobretudo no nordeste transmontano e Beira Alta, onde poderá haver formação de geada”, adiantou.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas são elevadas para esta época do ano, podendo variar entre os 18 e os 22 graus Celsius. A Autoridade Nacional de Proteção Civil já alertou para o perigo de incêndios a partir desta sexta-feira e durante os “próximos dias”.

Quanto às temperaturas mínimas, segundo Maria João Frada, nas regiões do interior Norte e Centro vão variar entre os 0 e os 4 graus, no litoral entre os 6 e os 11 e o interior do Alentejo entre os 6 e os 8 graus.

“As noites são frias, sentimos um acentuado arrefecimento noturno, ou seja, temo uma grande amplitude térmica entre as noites e os dias”, indicou.

A meteorologista adiantou ainda que este cenário de tempo seco, temperaturas elevadas para época e mínimas baixas deverá manter-se pelo menos até quarta-feira.

“Este cenário vai manter-se para hoje, para o fim de semana e segunda-feira e vamos ver se a partir de quarta-feira muda. Há uma probabilidade de precipitação da ordem dos 50% e até um pouco mais 75% para os dias 22 ou 23 para o Minho, mas ainda falta algum tempo”, disse.