Um homem morreu, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, na freguesia de Remoães, em Melgaço, disse à Lusa uma fonte da GNR.

A vítima mortal era um homem de 78 anos que conduzia a mota.

O acidente ocorreu cerca das 14:55 na Estrada Nacional (EN) 202.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo relatou que o "homem foi transportado em estado muito grave para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Monção", onde acabaria por morrer.

Ao local compareceram a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Melgaço e uma viatura do INEM dos bombeiros voluntários de Melgaço.