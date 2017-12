O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este domingo um aviso amarelo para sete ilhas dos Açores devido à previsão de trovoada e chuva, sendo que em duas delas o aviso é, também, para agitação marítima.

De acordo com IPMA, o aviso de trovoada e precipitação vigora entre as 08:00 e as 23:00 de segunda-feira (mais uma hora em Lisboa) nas ilhas do grupo central, Faial, Pico, Graciosa, Terceira e São Jorge.

Já no grupo ocidental, Corvo e Flores, o aviso amarelo para trovoada e chuva mantém-se entre as 05:00 e as 17:00 de segunda-feira.

Para estas duas ilhas o IPMA lançou ainda um aviso amarelo para agitação marítima a começar às 19:00 de segunda-feira, terminando às 08:00 do dia seguinte.

A delegação regional dos Açores do IPMA justifica o aviso com “um sistema frontal associado a uma depressão centrada a sudoeste do arquipélago, mas em deslocamento para norte”, que “deverá agravar o estado do tempo” naquelas sete ilhas a partir de segunda-feira.

A chuva poderá ser “pontualmente forte, podendo ser acompanhada de trovoada e da agitação marítima, particularmente nas Flores e Corvo”, adianta a delegação.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Entretanto, a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores alertou para a possibilidade de agravamento do estado do mar no grupo ocidental, com agitação marítima de sudoeste que pode ultrapassar os quatro metros de altura significativa na noite de segunda para terça-feira.

À comunidade marítima, a capitania recomenda a “adoção de medidas de precaução, verificando e, se necessário, reforçando a amarração ou mesmo varando em lugar seguro as suas embarcações”.

À população, aconselha-se que evite “passeios junto à costa” e a “prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima”.

“Junto à orla costeira deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, refere a capitania.