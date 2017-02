A costa de Portugal continental está, nesta sexta-feira, com aviso laranja, o segundo mais grave, por causa da forte ondulação, tal como o norte do país, mas devido à previsão de vento e chuva, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A informação do IPMA apenas deixa de fora dos avisos os distritos de Santarém e Évora, pintando a laranja Aveiro, Viseu, Guarda, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, nalguns casos devido ao forte vento, noutros também por causa da chuva.

Alguns avisos laranja prolongam-se até às 06:00 de sábado por causa do vento e da agitação marítima, como são os casos de Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, enquanto nos distritos de Viseu, Guarda, Vila Real e Bragança os avisos laranja estendem-se por causa do vento, que pode atingir rajadas de 120Km/h.

À exceção dos distritos de Santarém e Évora, todos os restantes estão com aviso amarelo por causa do vento e da chuva e nos distritos do litoral a preocupação é maior por causa da forte ondulação.

O mau tempo levou a EDP Distribuição a avisar na quinta-feira que o abastecimento de energia elétrica poderá ser afetado nos próximos dias, tendo a empresa reforçado as suas equipas no território continental.

A forte ondulação arrastou na quinta-feira quatro pessoas na praia da Costa Nova, em Ílhavo, uma das quais continua desaparecida. As buscas vão integrar hoje de manhã um helicóptero.

Equipas mistas formadas por elementos da Policia Marítima, Capitania do Porto de Aveiro, Bombeiros e Marinha tentam desde as 19:45 de quinta-feira encontrar a mulher, arrastada por uma onda quando se encontrava no areal da praia.

De acordo com o comandante Carlos Isabel, as buscas estão a ser acompanhadas por meios náuticos da Marinha, que no entanto não conseguem chegar junto ao local do desaparecimento da mulher devido à forte ondulação.

O responsável espera que com o início da atuação do helicóptero, diferente do que esteve em ação na quinta-feira, e com a preia-mar, cerca das 08:00, as buscas deem resultados.

Treze barras encerradas

O número de barras marítimas fechadas à navegação aumentou nesta madrugada para 13, de acordo com o portal da Marinha e fontes deste organismo.

Segundo uma atualização feita às 00:47, estão encerradas as barras de Caminha, Viana do Castelo, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, São Martinho do Porto e Peniche e Alvor.

As barras marítimas de Leixões, Faro e Vila Real de Santo António estão condicionadas ao comprimento das embarcações.

Todo o litoral de Portugal continental está hoje sob aviso laranja, o segundo mais grave, devido à forte ondulação.