O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou este sábado o aviso amarelo para as ilhas do grupo oriental dos Açores, cancelando os avisos para os grupos central e ocidental.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo devido à previsão de chuva e trovoada para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, grupo oriental do arquipélago, mantém-se até às 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo.

A delegação regional dos Açores do IPMA adianta que por se ter verificado uma melhoria significativa nos grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Faial, Pico, Terceira, São Jorge e Graciosa), foi retirado o aviso amarelo para estas sete ilhas.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.