A Marinha informou que coordenou o resgate na madrugada de sábado de sete pescadores de uma embarcação que navegava a cerca de 50 milhas náuticas (cerca de 93 quilómetros) a sudeste da ilha Terceira, nos Açores.

Em nota enviada à imprensa, a Marinha diz que a operação arrancou cerca das 00:41 e deu-se através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes.

O alerta foi recebido através do sistema de comunicações de socorro no mar, tendo o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada estabelecido comunicações rádio com a embarcação de pesca em perigo. O mestre informou que o navio estava a alagar e que necessitava de assistência imediata", frisa a entidade.