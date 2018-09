Um dia após o início da manifestação, os taxistas continuam em protesto na Avenida da Liberdade e nos Restauradores, em Lisboa, garantindo que estão prontos para continuar a luta contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte em Portugal.

Vítor Carvalhal, dirigente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), afirmou à Lusa que estão “revoltados” por não entenderem a posição dos taxistas, referindo que o que pretendem é uma “concorrência leal”.

“Não estávamos contra as plataformas, estamos contra a forma como fizeram a lei das plataformas, pois não temos os mesmos direitos. Também não estamos contra a concorrência, queremos é que seja uma concorrência leal”, disse.

O dirigente salientou que as plataformas operam há vários anos em Portugal "sem cumprirem a lei" e garantiu que não vão desistir do protesto.

“Não vamos desistir, demore dois, três, quatro ou cinco dias. Se não lutarmos neste momento vamos perder para o futuro tudo o que criámos”, defendeu.

O eixo central da Avenida da Liberdade, em Lisboa, que estava cortado devido à concentração de taxistas foi reaberto às 07:30 pela PSP.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, considerou que a reabertura do eixo central da Avenida da Liberdade é uma provocação e uma alteração das condições que tinham ficado estabelecidas anteriormente.

Carlos Ramos pediu aos taxistas que tenham calma e que mantenham a postura que têm tido até agora.

“Não devemos reagir (..) Não sairemos daqui enquanto não houver resposta do Governo. O Governo empurrou-nos para esta situação. Agora têm que falar connosco”, salientou.

Nos Aliados sem "intervenção policial"

Os taxistas do Porto pernoitaram dentro dos carros estacionados na avenida dos Aliados, com a garantia de “não haver nenhuma intervenção” das forças policiais, apesar de terem ultrapassado a hora que a lei permite realizar protestos.

O vice-presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), José Monteiro, explicou ter comunicado a decisão de se manterem no mesmo local às forças policiais que, por sua vez, o alertaram de que a permanência para lá da hora estabelecida por lei “implicava um ilícito”.

“Um ilícito que teria as suas consequências, nomeadamente para os organizadores, mas os organizadores estão aqui para isso mesmo, obedecer ao que a classe decidiu. A polícia foi alertada para a decisão de nos mantermos aqui. Há o compromisso de não haver intervenção nenhuma, o que nos pediram foi para os motoristas não abandonarem as suas viaturas durante a noite”, declarou.

José Monteiro salientou que a concentração tem decorrido de “forma ordeira” e vai manter-se até ser “encontrado um acordo entre as associações do setor e as autoridades governamentais”, adiantando ter expectativa na realização de uma reunião com o Governo hoje de manhã.

“Podemos incorrer num risco, mas o risco maior é a Uber trabalhar, os tribunais dizerem que são ilegais e eles continuam a trabalhar. Comparado com o que se passa no país, esse risco não é nada”, atirou o dirigente.

Os taxistas concentrados na avenida dos Aliados, em protesto contra a lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal, decidiram manter a concentração, seguindo o apelo feito pelas entidades representativas do setor.

Ao longo da avenida estão cerca de 200 táxis, ocupando uma faixa de rodagem em cada sentido.

Os taxistas protestam contra a entrada em vigor, em 1 de novembro, da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal – Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.

A legislação foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de julho.