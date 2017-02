A Associação dos Profissionais da Guarda (APG-GNR) e a Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG) anunciaram esta quinta-feira que vão realizar no início de abril uma manifestação em Lisboa para protestaram contra o novo estatuto profissional da GNR.

O protesto é organizado pela APG, tendo a Associação Nacional dos Sargentos da Guarda aderido também à manifestação devido ao descontentamento e ao estatuto profissional da Guarda Nacional Republicana, hoje aprovado em Conselho de Ministros.

O presidente da APG, César Nogueira, avançou à agência Lusa que a manifestação ainda não tem dia marcado, mas vai realizar-se no início de abril entre o Comando-Geral da GNR, no Largo do Carmo, e o Ministério da Administração Interna, no Terreiro do Paço.