Uma jovem de 16 anos, de nacionalidade espanhola, foi esta sexta-feira resgatada inconsciente de um barco turístico na Madeira.

A embarcação da empresa "Golfinho Mágico" navegava a 200 metros de costa a do Caniço de Baixo, quando a jovem desmaiou. O alerta foi dado e o Capitão do Porto do Funchal em articulação com a Associação Madeirense para o Socorro do Mar e a Proteção Civil coordenou a operação.

A jovem foi resgastada ao 12h02 - lê-se no comunicado da Capitania do Porto da Madeira - e doze minutos depois desembarcou, seguindo para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, já consciente.