Uma criança foi resgatada no fundo de uma ravina com cerca de 15 metros pela equipa de Busca e Resgate em Montanha do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS), este domingo na Madeira.

As autoridades foram alertadas para a queda da criança, este domingo, numa levada nas proximidades da Bica da Cana, na Ribeira Brava, tendo os mesmos militares se deslocado ao local, caminhando durante 8 quilómetros, permitindo apoiar os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava no resgate da criança.

O menor tinha alguns ferimentos na cabeça e bacia e foi transportado para o hospital.

Também neste fim de semana, o GIPS localizou e encontrou três homens, que tinham sido dados como desaparecidos. Pouco depois das 21 horas de sábado, duas equipas do GIPS iniciaram uma busca apeada, percorrendo 30 quilómetros e após 13 horas de busca, os indivíduos foram localizados, encontrando-se exaustos e desidratados.