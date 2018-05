A Maternidade Alfredo da Costa terá demorado um mês para entregar à família o corpo de uma bebé que nasceu morta.

A mãe, que só esta segunda-feira conseguiu fazer o funeral à filha, diz que não lhe foram dadas quaisquer explicações e que ainda aguarda o resultado da autópsia.

“Demoraram 15 dias para fazer a autópsia e um mês para me entregar o corpo da criança” , contou à TVI Denise Furtado.

Denise tem 18 anos e tinha seis meses de gravidez quando a bebé nasceu. Quando entrou em trabalho de parto, já lhe tinham dito que a bebé estava morta, mas, uma semana antes, já tinha ido ao hospital.

“Uma semana antes tinha vindo ao hospital com contrações e muitas dores e os médicos disseram-me que era cólicas e eu fui para casa. Depois voltei, com as mesmas dores, e ela já tinha morrido.”