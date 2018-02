Luís Filipe Vieira foi ouvido, esta quarta-feira à tarde, no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), em Lisboa, como arguido e não como testemunha. Em causa, está o chamado caso dos capangas, relacionado com os incidentes ocorridos no encontro entre o Desportivo das Aves e o Benfica, a 22 de outubro.

As primeiras informações, avançadas a meio da tarde, davam indicação que Luís Filipe Vieira estaria a ser ouvido na condição de testemunha. Mas, esta noite, soube-se que tinha afinal sido ouvido na condição de arguido. A informação foi confirmada à TVI por fonte do Benfica.