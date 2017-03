O suspeito da morte a tiro de um jovem, no domingo junto a discoteca Luanda, em Lisboa, foi um dos feridos assistidos no hospital de Santa Maria, informa a Polícia Judiciária.

A PJ deteve na segunda-feira ao final do dia um homem de 23 anos, residente na Quinta do Mocho, por suspeitas de homicídio de um outro, também com 23 anos, e tentativa de homicídio durante incidentes que envolveram vários jovens e que terminou com a morte de um e ferimentos em outros quatro, junto à discoteca Luanda.

Em conferência de imprensa, o inspetor-chefe Nuno Martins, da brigada de homicídios da diretoria de Lisboa da PJ, explicou que os dois jovens já se conheciam e que tiveram “uma discussão por volta das quatro da manhã no interior da discoteca”, antes de se envolverem numa rixa com armas de fogo junto à discoteca.

A polícia considera que este incidente não está relacionado com desavenças entre elementos de gangues rivais, nem com negócios paralelos.

Esta situação não tem a ver com gangues. São dois indivíduos que discutiram na discoteca e depois resolveram as questões lá fora”, explicou o inspetor-chefe.

O suspeito também foi atingido a tiro e teve de receber assistência hospitalar.

Posteriormente deslocou-se à PJ para prestar declarações sobre os incidentes e a brigada de homicídios concluiu que era ele o alegado homicida e deteve-o.

O detido está esta quarta-feira à tarde a ser ouvido pelo juiz para aplicação das medidas de coação.

A investigação vai continuar para apurar as circunstâncias que levaram aos factos e o eventual envolvimento de outros autores.