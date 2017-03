Uma mala abandonada obrigou, esta sexta-feira, ao encerramento parcial da estação da gare do Oriente, em Lisboa. As autoridades acionaram o Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo, que já estão no local.

O alerta foi dado cerca das 14:00. Foram acionados elementos da Divisão de Segurança em Transportes Públicos, da PSP, que analisaram o objeto suspeito e concluiram que havia a necessidade da intervenção de especialsitas em explosivos.

A TVI apurou que uma testemunha alertou as autoridades, depois de ter visto um suspeito largar a mala e fugir. A mala foi largada na zona do rés-do-chão. Toda a zona onde circulam os táxis e as passagens pedonais estão fechadas, tendo em conta que foi montado ali um perímetro de segurança. Comboio e metro estão a circular.