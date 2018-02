Oito restaurantes de Lisboa receberam a classificação máxima do concurso gastronómico “Lisboa à Prova”, que premiou um total de 126 estabelecimentos, anunciou hoje a organização.

Os restaurantes A Travessa, Alma, Eleven, Feitoria, Loco, Panorama e Varanda mantiveram os ‘3 Garfos’, já alcançados em edições anteriores desta iniciativa, enquanto o River Lounge é a novidade deste ano – participou pela primeira vez e atingiu o escalão máximo do “Lisboa à Prova”.

O concurso, que vai na 11.ª edição, premiou um total de 126 estabelecimentos como os melhores de 2017, dos quais 92 com ‘1 Garfo’ (mais oito do que na edição anterior) e 26 com ‘2 Garfos’ (menos cinco).

Os prémios foram entregues hoje numa cerimónia nos Paços do Concelho, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

As distinções são atribuídas segundo critérios de avaliação como “a cozinha, o serviço, o ambiente e a relação qualidade/preço”, na sequência de 600 visitas realizadas por um júri selecionado.

Os restaurantes inscrevem-se em três categorias: Cozinha Tradicional Portuguesa, Cozinha do Mundo e Cozinha Contemporânea.

Este ano, foi criada uma aplicação gratuita para telefones - “Guia Lisboa à Prova” -, onde o utilizador pode encontrar informação sobre todos os restaurantes premiados.

O “Lisboa à Prova” é promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, Turismo de Lisboa e AHRESP – Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, e tem como principais objetivos promover a gastronomia lisboeta como fator de atração turística, valorizar o setor e estimular uma melhoria da qualidade dos serviços prestados.