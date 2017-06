O diretor-geral da Uber em Portugal disse hoje esperar que a lei para regular as plataformas eletrónicas entre em vigor rapidamente para ultrapassar a confusão no setor, voltando a inistir que a plataforma não presta serviço de táxi.

Esperamos que seja aprovado um quadro regulatório moderno, transparente, inclusivo de novas tecnologias e de novos modelos de negócio para a mobilidade em Portugal e esperamos que esta regulação aconteça em breve” , disse, manifestando “empenho em manter um diálogo aberto com todos os interlocutores”.

Para o responsável, a lei é urgente “para terminar com a falta de clareza que existe em torno da mobilidade nas cidades”.

Rui Bento admitiu ter conhecimento de que muitos motoristas, ao serviço de parceiros da Uber, “são abordados no âmbito de ações de fiscalização com a questão se estão ou não a prestar um serviço de táxi”.

O nosso entender é que, obviamente, estes operadores de mobilidade não são táxi. São operadores de turismo, são operadores de aluguer de viatura com motorista, não prestam serviço de táxi, não são táxi” , considerou, salientando que a “ação da Uber nestas situações é apoiar os motoristas e parceiros em tudo o que estiver ao seu alcance”.

A Uber, que está em Portugal desde julho de 2014, é uma plataforma 'online' que permite pedir carros descaracterizados de transporte de passageiros através de uma aplicação. A empresa multinacional garante que a aplicação chegou perto de um milhão de downloads desde que começou a operar em Portugal e são mais de três mil os motoristas ativos que na última semana fizeram viagens através da plataforma.

A Uber estendeu a partir desta terça-feira a sua atividade a toda a costa algarvia e vai lançar na região um projeto-piloto com guias e recomendações na aplicação para apoiar os turistas.

A empresa está no Algarve desde há um ano, concentrada entre as zonas de Faro e de Albufeira, e passa agora a realizar a sua atividade de Sagres a Vila Real de Santo António.

De acordo com o diretor-geral da empresa em Portugal, Rui Bento, a expansão da empresa surge depois de uma análise que verificou “que cada vez mais os clientes queriam viajar para além destas zonas”.

Vamos trabalhar para, a partir de hoje, garantir que temos fiabilidade do serviço, ou seja, que conseguimos ter carros disponíveis quer numa ponta do Algarve quer na outra e trabalhar para que, ao longo do tempo, os tempos de recolha sejam cada vez mais curtos este verão”, disse.