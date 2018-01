Num discurso de cerca de dez minutos, a marcar a abertura do ano judicial, nesta quinta-feira, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, defendeu, essencialmente, o trabalho do Ministério Público, o seu relacionamento com o MP dos países da CPLP e a urgência da criação de um estatuto próprio.

Assiste-se hoje a um mais eficaz exercício da ação penal, mesmo quando está em causa criminalidade de elevada complexidade. (...) É justo assim, num balanço do que foram os últimos cinco anos, reconhecer como positivos os resultados dos caminhos até agora percorridos", sublinhou a magistrada, concretizando: "O número de processos de inquérito findos superou as entradas verificadas. Os prazos de duração dos processos têm vindo a diminuir e o uso dos mecanismos de simplificação processual vem aumentando progressivamente, tendo atingindo em 2017 os 60% da totalidade dos inquéritos em que se apuraram indícios mínimos para o exercício da ação penal."

Joana Marques Vidal dedicou uma "saudação especial e sentida a todos os magistrados do Ministério Público, pelo trabalho esforçado, pela dedicação, pelo rigor, o estudo, a capacidade de resiliência às adversidades e o espírito de missão que têm demonstrado".

E fizeram-no ultrapassando circunstâncias difíceis e por vezes até adversas num quadro de manifesta e reconhecida falta de magistrados e de funcionários, superando as dificuldades e as perturbações de funcionamento causadas pela entrada em vigor de uma nova organização judiciária cujo extinto paradigma não foi acompanhado nem conjugado com as consequentes e necessárias alterações ao estatuto do Ministério Público."

A procuradora destacou, igualmente, a "especial ligação do Ministério Público português ao ministério público dos países da CPLP e territórios de língua oficial portuguesa".

Pela identidade comum dos princípios informadores, da arquitetura jurídica e judiciária dos nossos países, fruto também dos laços históricos que nos unem."

Quanto ao estatuto do Ministério Público, Joana Marques Vidal diz que o mesmo "tornou-se verdadeiramente inadiável".

Urge pois iniciar o respetivo processo legislativo, processo que não pode deixar de constituir uma oportunidade para um amplo e participado debate público."

