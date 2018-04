A chuva voltou esta sexta-feira e vai ficar durante o fim de semana, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No site do IPMA é possível ver que as condições do tempo vão agravar-se já esta sexta-feira, estando previstos períodos de chuva passando a aguaceiros, que serão de neve acima de 1200 metros, e que todo o continente tem previsão de aguaceiros e vento para sábado e domingo.

Está ainda prevista a descida da temperatura máxima.

Para além da chuva, também a agitação marítima vai agravar-se esta sexta-feira, com oito distritos em aviso amarelo a partir do fim do dia.

Segundo o IPMA, estão em aviso amarelo, a partir das 23:59 de hoje e até à mesma hora de sábado, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, com previsão de ondas de oes-noroeste com 4 a 5 metros.

Em Beja, Setúbal e Faro o aviso prolonga-se até às 02:59 de domingo.

Na Costa Norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, o aviso amarelo, que está ativo desde as 20:59 de quinta-feira, vai igualmente estender-se até às 02:59 de domingo, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

De acordo com a Marinha, a agitação marítima obrigou ao encerramento das barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende e Cascais e está hoje a condicionar a navegação nas barras de Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Figueira da Foz e Nazaré.

Estradas da Serra da Estrela reabertas

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela que estavam encerradas ao trânsito desde terça-feira reabriram hoje de manhã, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, o trânsito automóvel foi restabelecido às 08:00, pelo que já se pode circular nos troços Piornos/Cruzamento da Torre, Cruzamento da Torre/Torre e Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida.

