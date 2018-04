A previsão do estado do tempo para este sábado aponta para a ocorrência de "precipitação, em especial no Norte e Centro, que será de neve acima de 1000/1200 metros", a par de uma "pequena descida de temperatura".

De acordo com os meteorologistas do Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA), este sábado será marcado por "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do início da tarde".

Períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, no litoral a norte do Cabo Raso a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, e sendo mais frequentes e intensos a partir da tarde, em especial nas regiões Norte e Centro", refere a previsão, que acrescenta haver a "possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde".

Áreas metropolitanas

Para a Grande Lisboa, os meteorologistas preveem "períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito

nublado a partir do início da tarde", com "períodos de chuva ou aguaceiros a partir do final da manhã".

Haverá lugar a uma "pequena descida de temperatura", tal como ocorrerá na área urbana do Grande Porto.