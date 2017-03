Já se sabe onde foi identificado o caso de legionella na Maia divulgado na segunda-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS). Foi na fábrica de componentes automóveis Sakthi Portugal, situada em Vermoim, no concelho da Maia, distrito do Porto.

Técnicos da inspeção-geral do Ambiente já recolheram amostras para esclarecer a existência da doença dos legionários na unidade, disse esta terça-feira uma fonte do Ministério do Ambiente.

"Depois de termos sido notificados pela Direção Geral da Saúde, na segunda-feira, técnicos deslocaram-se ao local para recolher amostras", referiu a fonte do Ministério liderado por João Matos Fernandes, que tutela a Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território (IGAMAOT).

Quando os resultados estiverem disponíveis, serão definidos os procedimentos adequados, acrescentou.

Em declarações aos jornalistas, o presidente do conselho de administração da Sakhti, Jorge Fesch, disse esta terça-feira que o caso de legionella detetado remonta a novembro de 2016 e que o trabalhador em causa já está recuperado.

É do nosso conhecimento um caso de legionella de um trabalhador em novembro de 2016 entretanto recuperado. A partir do momento em que teve conhecimento deste único caso em novembro de 2016, entretanto recuperado, naturalmente reforçou os seus tratamentos, a sua observância e o seu ritmo de análises que sucessivamente nos têm surgido como negativas”, afirmou Jorge Fesch aos jornalistas.

Na altura, explicou o responsável, as análises efetuadas aos reservatórios da fábrica deram negativo, mas em fevereiro deste ano novas análises acusaram a presença de legionella.

Dos múltiplos reservatórios de água e circuitos de água de que a empresa dispõe, há uma dos reservatórios que, numa primeira análise, deu positivo. Em fevereiro”, referiu.

Jorge Fesch sublinhou que a Sakthi Portugal é uma empresa reconhecida pelas boas práticas, que dispõe de um conjunto alargado de certificações, nomeadamente na frente ambiental. O responsável explicou por que razão não notificou a DGS do caso de legionella que se registou em novembro.

“Tivemos em fevereiro último o contacto da DGS (penso que resultante do trabalhador entretanto recuperado em novembro) e portanto decidiu (seguramente bem) aprofundar as razões que possam ter conduzido a esta situação. Temos estado a trabalhar de uma forma muito franca, disponível, pró-ativa no sentido de tornarmos mais consistente ainda o nosso sistema. Um caso único, entretanto recuperado, não nos pareceu que nos obrigasse a uma declaração espontânea ou especialmente dirigida [à DGS] porque não sentíamos que teríamos uma situação de caos ou alarmismo, porventura até infundado”, defendeu.

Relativamente aos sete casos sob suspeita, também noticiados pela DGS, a Sakthi diz que não pertencem à sua empresa.

“A leitura que eu faço é que nós não temos mais pessoas nenhumas. Com o conhecimento que eu tenho da empresa”, rematou.

Caso na Maia está “controlado e mitigado”

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, disse esta terça-feira que o caso de “doença dos legionários” detetado na Maia, Porto, está “controlado e mitigado”, e indicou que estão a ser tomadas “medidas cautelares”.

“As medidas cautelares estão a ser tomadas. Penso que é um caso relativamente controlado e mitigado e, portanto, aguardaremos as informações que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério do Ambiente irão divulgar nos próximos dias”, afirmou o governante.

Falando aos jornalistas à margem da cerimónia de apresentação dos novos centros de saúde para Lisboa, no Pavilhão do Conhecimento, admitiu, contudo, não ter “mais nenhuma informação do que aquela que foi publicitada ontem [segunda-feira]”.

“Fui informado pelo senhor diretor-geral de Saúde ontem [segunda-feira] e, naturalmente, que ele, enquanto autoridade nacional de saúde, age como é de protocolo nestas situações”, vincou.

Na segunda-feira, a Direção-Geral de Saúde (DGS) revelou que há um caso confirmado de doença dos legionários numa fábrica na Maia, distrito do Porto, e outros sete "em estudo", tendo sido tomadas "todas as medidas para controlar o problema e prevenir novas ocorrências".

O presidente da Câmara da Maia, Bragança Fernandes, criticou a DGS por esta não ter alertado a autarquia para o caso de "doença dos legionários".

Em declarações à agência Lusa, Bragança Fernandes afirmou que não foi contactado pelo que desconhece a origem do caso e se vê "sem dados para poder por em ação" os seus meios de Proteção Civil.

Contactado esta terça-feira pela Lusa, o diretor-geral da Saúde, Francisco George, escusou-se a comentar as críticas do presidente da Câmara da Maia acerca deste assunto.

Na segunda-feira, Francisco George disse à Lusa que "o Instituto Ricardo Jorge identificou a relação causa-efeito entre as secreções pulmonares de um doente com pneumonia provocadas por uma bactéria que é a mesma detetada na água da torre de arrefecimento da respetiva empresa fabril".

De acordo com Francisco George, o caso agora confirmado foi sinalizado na última semana de fevereiro.

"Todas as medidas foram tomadas para controlar o problema e prevenir novas ocorrências. Prosseguem os estudos em mais sete casos que foram diagnosticados nas últimas semanas", disse Francisco George que não quis, para já, adiantar qual a fábrica afetada pelos casos de legionella, nem se a unidade foi encerrada.

A doença, provocada pela bactéria "legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.