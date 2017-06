"Senti-me completamente, completamente, isolada, abandonada". As palavras são de Ana Paula Neves, vice-presidente de Castanheira de Pera, que contou à TVI como se viveram os primeiros momentos depois do início das chamas que fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos.

Ana Paula Neves afirmou no passado sábado sentiu que "estava a viver no terceiro mundo" e que viveu "experiências de uma angústia, de uma solidão, que ninguém consegue explicar".

E foi esse Centro de Saúde que foi "tomado de assalto" para conseguir socorrer os bombeiros que tiveram um acidente quando se deslocavam para combater o fogo.

Entretanto há um acidente – foi hoje o funeral do bombeiro - e então eles dirigiram-se, naturalmente, com as ambulâncias para o Centro de Saúde. O Centro de Saúde fechado. Fomos a correr a casa de uma funcionária pedir para abrir o Centro de Saúde. Um dos bombeiros pedia para lhe darem uma injeção para ele morrer, tais eram as dores. Então, mobiliza-mo-nos e tivemos enfermeiras, uma médica, um médico que estava cá… e foi assim que tomámos quase de assalto o Centro de Saúde. Tentamos socorrer, mas é evidente: os armários estavam fechados, não havia medicação para as dores, não havia as mínimas condições. Estas coisas não podem acontecer".