Uma colisão de um veículo ligeiro com uma composição na estação de Portas Fronha, em Vila do Conde, fez dois feridos leves, confirmou fonte do CDOS do Porto à TVI24.

A circulação do Metro do Porto na Linha Vermelha (B) está interrompida em Vila do Conde.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, a colisão de uma viatura ligeira com uma composição do metro ocorreu pelas 08:02, e os dois feridos tiveram de ser desencarcerados e foram transportados ao hospital da Póvoa de Varzim.

No local encontravam-se elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica.