Uma colisão entre um automóvel e um velocípede na estrada de acesso à Base Aérea 11, no concelho de Beja, provocou esta sexta-feira um morto, segundo disseram à agência Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

Fonte da GNR indicou que "a vítima mortal é um homem, de 52 anos, que seguia de bicicleta", adiantando que "o condutor do veículo ligeiro de passageiros foi identificado".

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), tendo o corpo da vítima sido transportado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.

O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 18:55, tendo sido mobilizados para o local, dois operacionais e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Beja e a VMER, de Beja, além da GNR.