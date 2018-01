Uma pessoa morreu e três outras ficaram feridas, duas delas com gravidade, na sequência do despiste de uma viatura ligeira que ocorreu esta quarta-feira na autoestrada A1 em Santa Maria da Feira, informou fonte da corporação local de bombeiros.

Em declarações à Lusa o comandante dos Bombeiros de Lourosa, José Carlos, disse que o acidente ocorreu cerca das 09:00, ao quilómetro 276 da A1, no sentido Norte-Sul.

Do acidente resultou uma vítima mortal, tendo o óbito sido declarado no local pelo Médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O comandante José Carlos referiu ainda que os três feridos foram encaminhados para o Hospital da Feira.

O trânsito na zona do acidente está a circular de forma condicionada.

Ao local acorreram os Bombeiros de Lourosa com quatro ambulâncias e um veículo de desencarceramento e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Feira, além da GNR.